وزارة الصناعة الروسية: مقاتلة "سو-57" جاهزة لعملية التحديث

يتهيأ قطاع الصناعات الدفاعية الروسية لإجراء مرحلة جديدة من عملية تحديث مقاتلة "سو – 57" الروسية للجيل الخامس.

أعلن ذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف في حديث أدلى به يوم 30 مايو لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية.

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وقال الوزير، مجيبا عن سؤال وجهه إليه مقدم برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" التلفزيوني، إن القوات الجوفضائية الروسية :"بدأت مؤخرا في استلام مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس. لكننا نفكر الآن في مرحلة جديدة لتحديثها ونستعد لتحقيقها".

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، في حديث أدلى به للبرنامج التلفزيوني نفسه إن مهمة قطاع الصناعات الدفاعية الروسية هي ضمان أمن البلاد التي لا تهدد أحدا".

وحسب رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، فإن الشركات والمؤسسات التابعة لمجمع الصناعات الدفاعية الروسية تعمل بنجاح في ظروف فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الغرب. وكانت تلك العقوبات أولا تعرقل العمل، لكنها الآن صارت تحفز الشركات الروسية على جعل المنتجات العسكرية الروسية تفوق مثيلاتها الأجنبية.

يذكر أن "سو – 57" هي مقاتلة روسية للجيل الخامس تخصص لتدمير كافة الأنواع من الأهداف الجوية والبحرية والبرية. وتحلق المقاتلة بسرعة فوق الصوتية وتتوزع كل أسلحتها داخل هيكلها. وتتميز الطائرة بتخفيها عن الرادارات بفضل طلاء جسمها الذي يمتص الموجات اللاسلكية. وتتوفر في الطائرة أحدث مجموعة من أجهزة الملاحة والتوجيه والتصويب.

وستتسلم القوات الجوفضائية الروسية بحلول نهاية عام 2024 نحو 22 طائرة مطورة من هذا النوع ليبلغ عددها في الجيش الروسي بحلول عام 2028 نحو 76 مقاتلة .

المصدر: روسيسكايا غازيتا