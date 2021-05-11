"روستيخ" تكشف عن سر مظهر طائرة "سو-57" "القاتل"

كشفت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية عن سر مظهر مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس، وأسباب خصوصية مظهرها "القاتل" وفقا لأحد الخبراء الأمريكيين.

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وجاء في بيان أصدرته المؤسسة المتخصصة في تصميم وتصنيع وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، أن شكل الطائرة الروسية المستحدثة المميز لا تكمن وراءه رغبة مصمميها في إعطائها مظهرا "مثيرا" بل يعكس خصوصيتها التكنولوجية.

وجاء البيان تعليقا على ردود المستخدمين الأجانب لشبكة "تويتر" على العرض العسكري المقام في موسكو بمناسبة عيد النصر في 9 مايو. وكان أحدهم، وهو الخبير العسكري الأمريكي هـ. إ. ساتون، نشر صورة لتحليق مجموعة من مقاتلات "سو-57" فوق الساحة الحمراء بموسكو أرفقها تعليقا مفاده أن هذه الطائرة جميلة وأن جميع الطائرات التابعة لشركة "سوخوي" الروسية "تبدو قاتلة".

وأكد البيان أن مظهر سو-57 المثير ليس مجرد صفة جمالية لتصميمه بل يعتبر "نتيجة لهندسة المقاتلة الفريدة من نوعها"، موضحا أن "هيكل الطائرة تم إنجازه بناء على دارة متكاملة تعطي الطائرة - إلى جانب محركيها ذوي مسار الدفع المتحكم فيه - إمكانيات مناورة مميزة".

كما ذكرت المؤسسة أن المقاتلة المذكورة صممت باستخدام تقنيات التخفي، ما وجد انعكاسه في ملامح مظهرها الخاصة التي تجعل "سو-57" شبيهة لـ "طير جارح".

وتتخصص مقاتلة "سو-57" الروسية في مكافحة جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والمتحركة على سطح المياه. وتتميز هذه الطائرة بخفة المناورة والاعتماد على منظومة مطورة من الأجهزة الإلكترونية وتقنية التخفي (طائرات "الشبح").

المصدر: "نوفوستي"