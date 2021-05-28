روسيا تدعم أسطولها البحري بسفن إمداد عسكري جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الأسطول البحري في جيش البلاد سيحصل على سفن إمداد جديدة.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "يوم الثلاثاء 1 يونيو القادم سيشهد حوض ريبينسك لبناء السفن في ياروسلافل الروسية احتفالية رسمية مخصصة لتدشين سفينة غينادي دميترييف العسكرية المطورة في إطار المشروع الحكومي 20360М".

وأضاف البيان "سيحضر الاحتفالية ممثلون عن قيادة سلاح البحرية الروسي، وخبراء من مصنع فيمبل الروسي لبناء السفن، كما سيشارك فيها ممثلون عن منطقة ياروسلافل، إضافة إلى أهل الضابط الروسي الذي سميت السفينة تيمنا باسمه".

وبدأ العمل على بناء السفينة المذكورة عام 2017 في حوض "ريبينسك" الروسي لبناء السفن، وبعدها بعام وفي نفس الحوض بدأ الخبراء ببناء سفينة أخرى من نفس النوع ستحمل اسم "فلاديمير بيالوف".

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وتطور روسيا في إطار المشروع 20360М التابع لوزارة الدفاع سفنا مخصصة لإمداد الأساطيل الحربية بالذخائر بما فيها الصواريخ والطوربيدات وذخائر المدافع والرشاشات.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 77 مترا، وعرضها 16، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار وتزويد السفن الأخرى بالذخيرة في مختلف ظروف الطقس، كما يمكنها المناورة بطريقة مميزة بفضل منظومات التوجيه والعنفات الخاصة المزودة بها.

المصدر: سلاح روسيا