البرتغال تعزز قدرات أسطولها البحري بسفن عسكرية جديدة

وافقت الحكومة البرتغالية على توقيع عقود لحوالي 6 سفن جديدة ستدعم قدرات الأسطول البحري الحربي للبلاد.

وتبعا لموقع Defensa فإن "حكومة البرتغال وافقت على شراء 6 سفن دوريات جديدة من فئة viana do castelo، وهذه السفن ستساعد في تعزيز السيطرة على الحدود البحرية لذلك البلد، وضمان وفائه بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بحماية الحدود، وستستخدم السفن أيضا في المهمات المدنية ومهمات مكافحة الصيد الجائر ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتهريب وفي العديد من الأمور الأخرى".

وأشار مجلس الوزراء البرتغالي إلى "أن طلب حكومة البلاد الحصول على السفن الجديدة سيدعم مجال صناعة السفن الوطنية، وأن أول سفينة من أصل 6 متعاقد عليها من المفترض أن تسلَم للجيش عام 2023".

ويوجد في سلاح البحرية البرتغالي حاليا 4 سفن من طراز viana do castelo، أثنتان دخلتا الخدمة عامي 2011 و2013، واثنتان انضمتا إلى الأسطول عامي 2018 و2019.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 83 مترا، وعرضها 12.95 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 21 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل في كل مهمة، ويشمل تسليح السفينة مدفعي Leonardo من عيار 30 ملم، ورشاشين من عيار 12.7 ملم، كما جهزت هذه السفن بقوارب إنقاذ ومنصات لحمل مروحيات MK95.

المصدر: سلاح روسيا