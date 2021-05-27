بريطانيا تسعى لتزويد أسطولها البحري بسفن إمداد عسكري جديدة

أعلن موقع Navy Recognition أن بريطانيا تسعى لدعم أسطولها الحربي البحري بسفن إمداد جديدة.

وتبعا للموقع فإن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، أعلن عن مناقصة جديدة لتزويد سلاح البحرية في بلاده بثلاث سفن إمداد جديدة من نوع (Fleet Solid Support)، وهذه السفن من المفترض أن تعمل على إمداد حاملات الطائرات وسفن الإنزال في الجيش البريطاني بالمؤن والأغذية والذخيرة وكل ما يلزم للإبحار بمهمات بحرية.

ووفقا لشروط المناقصة المذكورة وبناء على توصيات وزارة الدفاع البريطانية فإن تنفيذ معظم عمليات بناء وتجميع السفن الثلاث من المفترض أن تتم في بريطانيا لتشجيع قطاع بناء السفن في البلاد.

ويمتلك الأسطول البريطاني اليوم 3 سفن مخصصة للغرض المذكور، منها سفينة Fort Rosalie التي أدخلت الخدمة عام 1978، وسفينة Fort Austin التي بدأت خدمتها عام 1979، وسفينة Fort Victoria التي تعمل منذ عام 1994.

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وصممت سفينتا Fort Rosalie و Fort Austin لإمداد بعض سفن سلاح البحرية الملكي البريطاني بالذخائر والأسلحة أثناء حركة هذه السفن في المياه، بينما جاءت Fort Victoria لتكون أكثر فائدة إذ تعمل كسفينة إمداد ونقل وكسفينة دعم لوجيستي بنفس الوقت.

المصدر: سلاح روسيا