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إندونيسيا تنجح باختبار "دبابتها المائية"!

العلوم والتكنولوجيا

إندونيسيا تنجح باختبار
youtube/OBROLAN PANAS
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أعلن موقع Defense World أن إندونيسيا انتهت من اختبارات منظومات التسليح لقوارب قتالية محلية الصنع ملقبة بـ "الدبابات المائية".

وأشار الموقع إلى أن القوارب المذكورة التي طورت لصالح سلاح البحرية الإندونيسي أنتجتها شركة PT Pindad بالتعاون مع شركات إندونيسية أخرى مثل  PT Lundin Industry Invest و"Persero" .

وخلال الاختبارات قام أحد هذه القوارب بإطلاق النار من منظومات تسليحه الرئيسية، ونجح في قطع مسافة تزيد عن 170 ميلا بحريا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قوارب "الدبابة المائية" لها القدرة على الإبحار بسرعة كبيرة تصل إلى 40 عقدة بحرية، وقطع مسافة 600 ميل في كل مهمة، ويتألف الطاقم الرئيسي لكل قارب من 5 أشخاص، كما يمكن للقارب نقل 60 شخصا.

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وسلّحت "الدبابة المائية" بمدفع Cockerill من عيار 30 ملم، ورشاشين من عيار 12,7 ملم، وصمم برج المدفع الرئيسي ليكون محميا وفق معايير STANAG 4569 العسكرية، أي أنه لا يتأثر بالأعيرة النارية من عيار 25 ملم والتي تطلق عليه من مسافة 500 م.

المصدر: سلاح روسيا

 

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