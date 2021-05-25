سلاح البحرية الروسي يتسلم سفينة فريدة من نوعها قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيتسلم سفينة متطورة بخصائص فريدة قريبا.

وقال بيان صادر عن الخدمة "في الـ 27 من مايو الجاري، وخلال احتفالية رسمية ستجرى في سيفاستوبل، سيتسلم أسطول البحر الأسود التابع للجيش الروسي سفينة الأدميرال باروموف التي تتمتع بخصائص فريدة".

وتبعا للبيان فإن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت سابقا عقودا لتطوير سفينتي نقل ودعم لوجيستي مع مصنع "فولغا" الحكومي، لبناء السفينتين في إطار المشروع الحكومي رقم 03182 ، وبدأ العمل على بناء أولى هاتين السفينتين والتي تحمل اسم "الأدميرال باروموف" عام 2016، وعام 2020 نقلت هذه السفينة إلى سيفاستوبل لتبدأ سلسلة من الاختبارات قبل تسليمها للعميل.

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ويبلغ طول سفينة "الأدميرال باروموف" 78.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3500 طن، ومن أكثر ما يميزها هو هيكلها المتين الذي يمكنها على العمل في مختلف البيائات البحرية حتى في المياه المتجمدة المغطاة بطبقات من الجليد تتراوح سماكتها ما بين 60 و80 سم.

ويمكن لهذه السفينة القيام برحلات يصل مداها إلى 1500 ميل بحري، والعمل لمدة 30 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن، ونقل طاقم مكون يتراوح عدده ما بين 24 و 32 شخصا، فضلا عن أنها زودت بمعدات اتصالات وملاحة متطورة، ومعدات خاصة تمكنها من العمل كسفينة إنقاذ وسفينة لإطفاء الحرائق، كما حصلت على منصة لحمل مروحيات Ка-27 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا