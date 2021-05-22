روسيا تصنع سفنا قتالية جديدة لأسطول المحيط الهادئ

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاستعدادات جارية للبدء بتصنيع سفن قتالية جديدة لأسطول المحيط الهادئ التابع لجيش البلاد.

ومن جهته قال قائد أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، الأدميرال سيرغي أفاكيانتس: "ستبدأ قريبا عملية تصنيع سفينتين حربيتين لصالح أسطولنا في مصنع آمور الروسي، ومن المفترض أن تتلقى قيادات الأسطول دعوة من إدارة المصنع لحضور الاحتفالية الرسمية التي ستخصص لهذه المناسبة.. السفينة الأولى (غروزني) ستطور في إطار المشروع الحكومي رقم 20380، والسفينة الثانية (بويني) سيتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي رقم 20385".

وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 20380 سفنا قتالية يبلغ طول كل واحدة منها 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن انها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

أما السفن الروسية التي تطور في إطار المشروع رقم 20385 فيبلغ طولها 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

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كما سلّحت هذه السفن بمنظومات صاروخية مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا