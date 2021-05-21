ألمانيا تدعم أسطولها البحري بفرقاطة قتالية جديدة

أعلن موقع Naval Today عن انضمام فرقاطة قتالية حديثة إلى صفوف السفن العاملة في سلاح البحرية الألماني.

وقال الموقع " يوم الاثنين 17 مايو الجاري وخلال احتفالية رسمية أجريت في قاعدة Heppenser-Groden العسكرية تم الإعلان عن ضم فرقاطة Sachsen-Anhalt إلى صفوف سلاح البحرية الألماني، وهي ثالث سفينة من فئة F125 من أصل أربع طلبتها وزارة الدفاع الألمانية لصالح الأسطول البحري في الجيش".

وخلال الاحتفالية قال، رالف كوهلر، قائد الأسطول الثاني في سلاح البحرية الألماني: "أنا سعيد بدخول ثالث سفينة من فئة F125 الخدمة لصالح سلاح البحرية الألماني، نحن بحاجة لمثل هذه السفن، من الناحية الفنية هذه السفن يمكنها أن تعمل كفرقاطات قتالية كبيرة وكسفن دعم بحري كما يمكن استخدامها لتدريب الطواقم".

وكانت وزراة الدفاع الألمانية قد وقعت عقودا عام 2011 للحصول على 4 سفن حربية من فئة F125 لتعتمدها بدلا من فرقاطات "بريمين" القديمة التي طورت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لتستخدم في سلاح البحرية للبلاد.

ويبلغ طول سفن F125 الجديدة 149.5 م، وعرضها 18.8، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7200 طن، ويمكن لهذه السفن نقل طواقم مكونة من 126 شخصا، والإبحار بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 4000 ميل خلال كل مهمة.

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كما سلَحت هذه السفن بمدافع من عيار 127 ملم من تصنيع مجموعة Leonardo الإيطالية، ومنظومتين رشاشتين مضادتين للطائرات من عيار 27 ملم، و5 رشاشات من عيار 12.7 ملم، ومنظومتين لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، وجهزت بمنصات لحمل مروحيتين من نوع NH90.

المصدر: سلاح روسيا