روسيا تعزز قدرات أسطول بحر البلطيق بسفن وغواصات وطائرات جديدة

أعلن القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف، أن أسطول بحر البلطيق في الجيش سيحصل على دفعات جديدة من الغواصات والطائرات الحديثة.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 318 لتأسيس أسطول بحر البلطيق الروسي قال يفمينوف: "أسطول البلطيق سيحصل على غواصات وطائرات ومجمعات صاروخية ساحلية، الغواصات التي سيحصل عليها الأسطول ستكون مناسبة لطبيعة المهام الموكلة إليه، هذا الأسطول يبقى من أهم الأدوات الضرورية لحماية الحدود الروسية".

وأضاف "أصبح دور أسطول بحر البلطيق الآن أكثر أهمية نظرا لتنامي التحديات والتهديدات الجديدة التي يفرضها توسع تواجد قوات حلف الناتو في مناطق البلطيق على الحدود المتاخمة لروسيا، وتهدف الخطط لتزويد هذا الأسطول قريبا بسفن مجهزة بأسلحة عالية الدقة، منها سفن صاروخية مطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 21631".

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وكان مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية قد أشار لوكالة "إنترفاكس" الروسية مؤخرا إلى أن أسطول بحر البلطيق من المفترض أن يحصل على غواصات جديدة من نوع " فارشافيانكا"، أو غواصات "لادا" مطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 677، وأن القرار يعود للأسطول نفسه لاختيار ما يناسبه من الغواصات.

وتتميز غواصات "فارشافيانكا" الروسية بقدرة كبيرة على التخفي عن رادارات العدو، فضلا عن أنها مسلحة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومات صواريخ "كاليبر" الروسية، وجهزت بمعدات متطورة لاكتشاف وتدمير الغواصات والمركبات البحرية العسكرية المعادية، وحماية الموانئ والمنشآت البحرية.

المصدر: سلاح روسيا