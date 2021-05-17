روسيا تتحضر لدعم سلاح البحرية بغواصة صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية أن التحضيرات تجري على قدم وساق لتسليم غواصة صاروخية جديدة لسلاح البحرية في البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "وصل طاقم الغواصة الصاروخية الجديدة ماغدان إلى بطرسبورغ بعد أن أنهى دورة تدريبية في مركز أوبنينسك العسكري الروسي، وحاليا يخضع أفراد الطاقم لتدريبات عملية سيتعرفون خلالها على الأنظمة الرئيسية للغواصة وأنظمة تسليحها".

ومن جهته قال القائد العام لسلاح البحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف: "مهمة الطاقم الآن أن يتعرف على الغواصة بشكل جيد، وأن يستعد لجميع مراحل اختباراتها القادمة، جميع أفراد الطاقم يجب أن يكونوا على دراية تامة بجميع التفاصيل التقنية لهذه الغواصة التي ستصبح بمثابة بيتهم الثاني في المستقبل، وكل فرد سيعاين الغواصة تبعا لاختصاصه".

وبدأت روسيا بتطوير هذه الغواصة عام 2019، وأنزلتها إلى المياه في 26 مارس العام الجاري، وتعتبر "ماغادان" ثالث غواصة من أصل 6 تطورها في إطار المشروع الحكومي 636.3 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها.

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وتتميز الغواصات الروسية المطورة في إطار المشروع 636.3 بقدرات كبيرة في التخفي عن رادرات العدو، ويبلغ طول كل غواصة منها 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، والعمل في مهمات تستمر لـ 45 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها مسلحة بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا