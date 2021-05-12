أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلّم سفينة قتالية سريعة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد تسلمت مؤخرا سفينة قتالية إضافية للمهمات الخاصة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "تسلّم أسطول المحيط الهادئ الروسي مؤخرا سفينة جديدة من نوع غراتشونوك، أطلق على هذه السفينة اسم يونارميتس ساخالين، بأمر من القائد العام للقوات البحرية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف ".

وأضاف البيان "هذه السفينة هي ثالث سفينة من هذا الطراز تخصص لحماية الحدود الشمالية الشرقية لروسيا، وقبلها انضمت سفينتا يونارميتس كامتشاتكا ويونارميتس تشوكوتكا لأسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد".

وتطور روسيا سفن "غراتشونوك" في إطار المشروع الحكومي رقم 21980 ، لتشغلها كسفن دوريات قتالية سريعة قادرة على التصدي للقوى المعادية فوق سطح الماء وتحته، وكسفن دعم للآليات البحرية الأخرى.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذا الطراز 31 مترا، وعرضها 7.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 139 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية لمسافات تبعد 200 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها مجهزة بأحدث الرادارات وأجهزة الإنذار المبكر والسونار للكشف عن الأهداف المعادية تحت الماء، ومسلحة بمدافع رشاشة من عيار 14.5 ملم، وبقواذف قنابل من نوع DP-65A و DP-64، ومنظومات Igla-1 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا