روسيا تتخلى عن سفينة قتالية صاروخية كبيرة

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا قررت التخلص من الطراد الصاروخي الثقيل "الأدميرال لازاريف".

وتبعا للمصدر فإن "الطراد الصاروخي المذكور قد تم إرساله نهاية أبريل الفائت إلى أحد الأحواض البحرية في إقليم بريموريه الروسي ليتم تفكيكه بعد أن تقرر إنهاء خدمته وعدم إخضاعه لعمليات إصلاح وتحديث".

وتشير البيانات التي نشرتها الخدمة الصحفية لهيئة المشتريات الحكومية الروسية إلى أن شركة "روس آتوم" وقعت عقدا بقيمة 5 مليارات روبل مع المصنع الروسي رقم 30 لبناء وصيانة السفن بهدف تفكيك " الأدميرال لازاريف"، ومن المفترض أن ينتهي العمل على تفكيك السفينة بالكامل عام 2025.

وتعتبر "الأدميرال لازاريف" ثاني طراد صاروخي نووي ثقيل يتم تطويره في روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 1144، حيث بدأ العمل على بنائه عام 1978 وأدخل الخدمة لصالح الأسطول البحري الحربي الروسي عام 1984.

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ويبلغ طول هذه السفينة 250 مترا، وعرضها 25 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 25860 طنا، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 744 شخصا، والإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر لشهرين دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا