 الجيش الروسي سيستلم قنبلة "المثقب" الخفية

قال نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، إن الجيش الروسي سيستلم القنبلة الجوية الجديدة "دريل"(المثقب) في عام 2021.

وأضاف بوريسوف: "أكدت نتائج الاختبارات، الفعالية القتالية لقنبلة دريل الجوية. وتخطط وزارة الدفاع لشرائها وفقا لخطة الطلبيات الدفاعية الحكومية، خلال عام 2021 ولفترة الخطة 2022-2023".

في مارس 2018، ذكرت الأنباء أنه سيتم تحميل هذه القنابل الحديثة جدا على مقاتلات الجيل الخامس الروسية من طراز "سو-57".

وتسمح هذه القنبلة الجوية، بضرب الأهداف دون الدخول إلى منطقة الإصابة لقوات الدفاع الجوي المعادية. وتستطيع هذه القنبلة، تدمير المركبات المدرعة ومحطات الرادار الأرضية، ونقاط التحكم في محطات الطاقة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وتدل المواصفات الفنية لهذه القنبلة، على عدم قدرة الرادارات على اكتشافها.

المصدر: لينتا رو