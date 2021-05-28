روسيا تصدّر رشاش "فيخر" المميز بقتال المسافات القصيرة

وقّعت شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية اتفاقية تصدير بندقيات "فيخر" الآلية الخفيفة المطورة التي تستخدمها القوات الخاصة.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الروسية دون أن يذكر أي بلد تصدّر إليه البندقية.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الصحفي إن الرشاش الروسي الخفيف مزود بكاتم للصوت وقابل للطي وجهاز للتصويب. مخصص لاستخدامه من قبل أفراد القوات الخاصة.

ويصلح الرشاش الخفيف لخوض القتال في المدن. ويتميز بماسورة قصيرة بطول 135 ملم لطلقة عيار 9 – 39 ملم. وبلغت السرعة الابتدائية لتحليق رصاصة الرشاش 310 أمتار في الثانية.

ويستخدم الرشاش لخوض القتال على مسافة قصيرة. لكن يمكن استخدامه كذلك للرماية إلى مسافة طويلة حيث يمكن أن يتحول الرشاش إلى بندقية القنص القادرة على خرق السترة المدرعة والمدرعات الخفيفة.

وبلغ وزن الرشاش مع كاتم الصوت والمخزن الذي يحتوي على 30 طلقة 3.2 كيلوغرام فقط.

يذكر أن تصميم رشاش "فيخر" بدأ عام 1989 في شركة "سني توتش ماش" السوفيتية التي قامت بتصميمه على أساس رشاش "فال" الأسطوري، ثم طوّرته.

المصدر: روسيسكايا غازيتا