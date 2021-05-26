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فيديو.. شركة مبتكرات روسية تنشر فيديو لرمايات روبوت "ماركر" التجريبي المقاتل

العلوم والتكنولوجيا

فيديو.. شركة مبتكرات روسية تنشر فيديو لرمايات روبوت
Sputnik Ivan Suraev
صورة أرشيفية
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نشرت المؤسسة الروسية للبحوث العلمية المستقبلية الواعدة مقطع فيديو أظهر رمايات استعراضية أجراها روبوت"ماركر" المقاتل الروسي.

واستعرضت العربة المجنزرة المسيرة المزودة برشاش عيار 7.62 ملم قدرة على تدوير البرج المدرع، ثم أصابت أهدافا ثابتة.

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وبعدها أطلق الروبوت رشقات نارية ليصيب أهدافا متحركة متحكما فيها عن بعد تجري في الحقل التدريبي. وفي ختام التجربة  اقترب الروبوت من لوحة بيضاء ورسم  عليها بالرصاص كلمة ."أورا" (زغرودة الفرح).

يذكر أن "ماركر" هي منصة مجنزرة أوتوماتيكية  تخصص لتجربة التكنولوجيات واختبار مكونات الروبوتات البرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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