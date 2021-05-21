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شويغو: بدء الإنتاج المتسلسل للروبوتات القتالية في روسيا

أخبار روسيا

شويغو: بدء الإنتاج المتسلسل للروبوتات القتالية في روسيا
Reuters VADIM SAVITSKY
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء الإنتاج المتسلسل للروبوتات القتالية المزودة بالذكاء الاصطناعي في روسيا.

وقال الوزير خلال منتدى "المعرفة الجديدة"، اليوم الجمعة، إن "لدينا ليس فقط نماذج تجريبية، بل روبوتات يمكن عرضها في أفلام الخيال، وهي قادرة على القتال بشكل مستقل"، مضيفا أن هناك أعمالا كبيرة في مجال تطوير "سلاح يوم الغد".

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وكان شويغو قد أكد في وقت سابق، أن وزارة الدفاع ستواصل العمل على توسيع دائرة نماذج الروبوتات ذات الاستخدام العسكري.

وأشار إلى أن تزويد القوات المسلحة بتلك المعدات من بين أولويات برامج التسليح.

ومن المقرر تشكيل أول وحدة عسكرية مزودة بـ 20 روبوتا قتاليا. وسيتم التدريب على استخدامها في أحد مراكز الأبحاث العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي

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