شويغو يكشف نسبة التحديث في القوات المسلحة الروسية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية تتصدر القوى في العالم من حيث حصة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في القوات النووية الاستراتيجية.

وقال خلال منتدى "المعرفة الجديدة": "نمتلك اليوم، إذا ما تحدثنا عن القوى النووية الاستراتيجية، مستوى الحداثة يصل إلى نسبة 86%. لا يوجد جيش آخر في العالم اليوم لديه مثل هذا المستوى.. هذه معدلات عالية جدا".

وأضاف: "بشكل عام، فإن الجيش الروسي عمليا في كل مكان يتجاوز مستوى الحداثة 70%، وهذا الرقم في ازدياد مستمر".

وتابع: "الإنتاج المتسلسل للروبوتات القادرة على القتال بشكل مستقل بدأ أيضا في روسيا".

المصدر: RT