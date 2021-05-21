شويغو يكشف نسبة التحديث في القوات المسلحة الروسية
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية تتصدر القوى في العالم من حيث حصة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في القوات النووية الاستراتيجية.
وقال خلال منتدى "المعرفة الجديدة": "نمتلك اليوم، إذا ما تحدثنا عن القوى النووية الاستراتيجية، مستوى الحداثة يصل إلى نسبة 86%. لا يوجد جيش آخر في العالم اليوم لديه مثل هذا المستوى.. هذه معدلات عالية جدا".
وأضاف: "بشكل عام، فإن الجيش الروسي عمليا في كل مكان يتجاوز مستوى الحداثة 70%، وهذا الرقم في ازدياد مستمر".
وتابع: "الإنتاج المتسلسل للروبوتات القادرة على القتال بشكل مستقل بدأ أيضا في روسيا".
المصدر: RT