العمل على إنشاء مركز مندمج كوري جنوبي تونسي للطائرات دون طيار

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي، محمد فاضل كريم، عن تكوين لجنة بهدف إنشاء مركز مندمج كوري جنوبي تونسي للطائرات دون طيار.

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وأشار محمد فاضل كريم إلى أن هذه اللجنة تضم وزارات الداخلية والدفاع والنقل والمالية والتعليم العالي بمشاركة الوكالة الوطنية للترددات.

وأوضح كريم أن "الجانب الكوري الجنوبي سيمول إنجاز هذا المركز المندمج بكلفة تناهز 5 مليون دولار، إوأن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل حاليا مع وزارة المالية على تسريع اعداد نص الاتفاقية بين البلدين"، لافتا إلى أن "مشروع المركز الكوري الجنوبي التونسي، المرجح أن يتخذ من قطب الغزالة مقرا له، يهدف إلى دعم المؤسسات الناشئة وتسويق الخدمات في المجال علاوة على توفير مواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا في التكنولوجيات الحديثة، ويرنو إلى الاستفادة من التجربة الكورية في المجال من خلال نقل التكنولوجيا والبحوث".

في تفاصيل المشروع، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أن "المشروع يشمل إرساء 5 منصات في اختصاصات مختلفة ونظام تحكم متكامل. وسيساهم في توفير المعدات المتطورة لجمع البيانات وتحليلها وتكوين 25 مدربا تونسيا على استعمال هذه التكنولوجيا"، موضحا أن "الفلاحة من أبرز القطاعات المستفيدة من المركز المندمج الكوري التونسي للطائرات دون طيّار علاوة على الصحة والتجهيز والبيئة ومجال رسم الخرائط".

المصدر: قناة "نسمة"