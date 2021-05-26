 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد على خلفية توتر بين الحشد والكاظمي

العمل على إنشاء مركز مندمج كوري جنوبي تونسي للطائرات دون طيار

العلوم والتكنولوجيا

العمل على إنشاء مركز مندمج كوري جنوبي تونسي للطائرات دون طيار
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
أعلام تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhf7

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي، محمد فاضل كريم، عن تكوين لجنة بهدف إنشاء مركز مندمج كوري جنوبي تونسي للطائرات دون طيار.

إقرأ المزيد
رادار روسي خارق قادر على كشف الأهداف الجوية فرط الصوتية يدخل الخدمة في الجيش الروسي
رادار روسي خارق قادر على كشف الأهداف الجوية فرط الصوتية يدخل الخدمة في الجيش الروسي

وأشار محمد فاضل كريم إلى أن هذه اللجنة تضم وزارات الداخلية والدفاع والنقل والمالية والتعليم العالي بمشاركة الوكالة الوطنية للترددات.

وأوضح كريم أن "الجانب الكوري الجنوبي سيمول إنجاز هذا المركز المندمج بكلفة تناهز 5 مليون دولار، إوأن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل حاليا مع وزارة المالية على تسريع اعداد نص الاتفاقية بين البلدين"، لافتا إلى أن "مشروع المركز الكوري الجنوبي التونسي، المرجح أن يتخذ من قطب الغزالة مقرا له، يهدف إلى دعم المؤسسات الناشئة وتسويق الخدمات في المجال علاوة على توفير مواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا في التكنولوجيات الحديثة، ويرنو إلى الاستفادة من التجربة الكورية في المجال من خلال نقل التكنولوجيا والبحوث".

في تفاصيل المشروع، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أن "المشروع يشمل إرساء 5 منصات في اختصاصات مختلفة ونظام تحكم متكامل. وسيساهم في توفير المعدات المتطورة لجمع البيانات وتحليلها وتكوين 25 مدربا تونسيا على استعمال هذه التكنولوجيا"، موضحا أن "الفلاحة من أبرز القطاعات المستفيدة من المركز المندمج الكوري التونسي للطائرات دون طيّار علاوة على الصحة والتجهيز والبيئة ومجال رسم الخرائط".  

المصدر: قناة "نسمة"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا