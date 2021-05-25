رادار روسي خارق قادر على كشف الأهداف الجوية فرط الصوتية يدخل الخدمة في الجيش الروسي

بدأ رادار "ينيسي"، بصفته وسيلة استطلاع روسية خارقة قادرة على تتبع الأهداف فرط الصوتية، الخدمة في الجيش الروسي.

أفادت بذلك قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية العسكرية التي قالت إن الرادار الجديد من شأنه أن يصبح عيونا لمنظومة إس – 500 بروميتاي" الروسية الواعدة للدرع الصاروخية والدفاع الجوي. لكن غالبية مواصفاته لا تزال سرية. وتم الكشف عنه مرة واحدة حين شارك عام 2018 في التدريبات التي أجريت في مقاطعة أستراخان الروسية. ومنذ ذلك الحين لم ترد أية معلومات عنه.

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ومن المميزات الهامة لرادار"ينيسي" خلافا لرادار زُوّدت به منظومة "إس – 400، قدرته على العمل غير المنقطع بشكل أوتوماتيكي خلال فترة طويلة من الزمن.

لذلك أصبح "ينيسي" يستخدم الآن ضمن قوام منظومة "إس – 400" مع رادارها العضوي " 96 إل 6" وذلك لزيادة فاعلية المنظومة وقدرتها على اكتشاف الأهداف المحلقة على ارتفاعات عالية جدا.

وبوسع الرادار الخارق الحديث اكتشاف الأهداف الجوية المعادية والصديقة على حد سواء على ارتفاع يفوق 100 كيلومتر وعلى مسافة 600 كيلومتر. وضمن تلك الأهداف الصواريخ فرط الصوتية أيضا.

ويعمل الرادار عند ذلك ليس داخل قطاع معين بل عن طريق الكشف الدائري. ولا يمكن أن تضلله محطات التشويش المعادية، إذ أن المعلومات الواردة منها تلتقطها محطات خارجية. ويتم وضع الرادار في حالة الاستعداد القتالي الكامل خلال 5 دقائق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا