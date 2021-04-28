الكشف عن مواصفات فريدة من نوعها لصاروخ مضاد روسي من جيل جديد

شهد ميدان التجارب الروسي "ساري شهان" يوم 25 أبريل الجاري اختبارا عاشرا ناجحا للصاروخ المضاد التابع لمنظومة الدرع الصاروخية الروسية.

وقال قائد الجيش الأول للقوات الجوفضائية الروسية العميد، سيرغي غرابتشوك، إن سلسلة من اختبارات الصاروخ المضاد أكدت كل مواصفاته التصميمية. ودمر الصاروخ في إطلاقه الاختباري العاشر هدفا افتراضيا بالدقة المطلوبة.

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ويرى المحللون العسكريون أن الاختبارات العشرة الناجحة كافية لتأكيد جاهزية الصاروخ المضاد التابع للدرع الصاروخية.

وسبق لقائد القوات الجوفضائية الروسية، اللواء سيرغي سوروفيكين، أن أعلن في يوليو عام 2020 أن الصواريخ المضادة الجديدة ستعزز الدفاعات الجوية والدرع الصاروخية لموسكو وستزيد ضعفا من فاعليتها.

واعتقد معظم المحللين العسكريين آنذاك أن المقصود بالأمر هو صاروخ "نودول" الروسي الواعد الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة "إس – 500" الروسية للدفاع الجوي والدرع الصاروخية.

وبمقدور هذا الصاروخ "حسب اللواء، اعتراض كل الأنواع من الأهداف الطائرة، بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مرحلة أخيرة لمساره وكذلك في المرحلة المتوسطة في بعض الأحيان.

وعلاوة على ذلك فإن صاروخ "نودول" قادر على اعتراض الأهداف المحلقة في مدار الأرض المنخفض حيث تعمل غالبية الأقمار الصناعية الأمريكية للاستطلاع والاتصال.

يذكر أن "نودول" هو صنف واعد مستقبلي من الصواريخ المضادة الروسية التي يمكن أن تنطلق من المنصات الثابتة والمتحركة على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا