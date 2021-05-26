العسكريون الأمريكيون يكتشفون أجساما متحركة تحت الماء

اكتشفت قوات البحرية الأمريكية أجساما غريبة تتحرك بسرعة تحت الماء، لم يتمكن الخبراء ولا الأجهزة التكنولوجية الحديثة من إعطاء تفسير لها.

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وتشير صحيفة The Mirror، إلى أنه تم رصد هذه الأجسام المجهولة بواسطة أجهزة السونار، ولكن لم تذكر متى وأين اكتشفت هذه الأجسام.

ويذكر أن هذه المعلومات ظهرت في وسائل الإعلام بعد أسبوع من نشر شريط فيديو يظهر فيه جسم أسود بجوار سفينة USS Omaha الحربية التابعة لقوات البحرية الأمريكية. ووفقا للصحيفة، حدث هذا في عام 2019.

وتشير الصحيفة، إلى أن هذا الفيديو ظهر في الإنترنت على خلفية التحقيقات الرسمية- التقرير الذي سيقدمه جيمس وولسي مدير المخابرات الوطنية ووزارات أمريكية، إلى الكونغرس الأمريكي في شهر يونيو المقبل.

ويذكر أن وولسي كان قد أعلن، أن الطيارين العسكريين الأمريكيين على اتصال دائم بأجسام طائرة مجهولة، بعضها يشبه الصحون الطائرة المجهولة. ووفقا له هذه الاتصالات سرية، ولكن في الفترة الأخيرة غيّرت واشنطن موقفها وبدأت تناقش هذه المسألة بصورة أكثر انفتاحا.

المصدر: نوفوستي