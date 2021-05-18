درون يصوّر آثار هبوط طبق طائر في جمهورية بورياتيا الروسية

قرر المصور ومستخدم "إنستغرام" من جمهورية بورياتيا الروسية، بياسخالان بودايف، لفت انتباه المشتركين في مدونته عن طريق نشر فيديو مثير يظهر محط رحال جسم فضائي غامض.

وقال إن درونه صور مكان هبوط طبق طائر على الأرض.

وصور الرجل العام الماضي مقطع الفيديو لينشره الآن. وأظهر الفيديو حلقات متساوية مختلفة الأبعاد رسمت على الأرض تشبه دريئة للرماية.

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وأضاف قائلا في حديث لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا":" كنت اعتزم أولا تصوير آثار مستوطنة شعب الهون، لكن بدلا من الهون عثرت على ما ترونه في الفيديو".

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وبالإضافة إلى القطر الضخم والأصل غير المعروف، تتمتع هذه الدوائر بميزة أخرى - فهي لا تتغذى على العشب وتكون دائمًا مرئية من منظور عين الطائر.

والدوائر الظاهرة على الأرض متساوية جدا وليس لديها انتقالات فيما بينها، وبالنسبة للأطباق الطائرة، على العكس من ذلك، فهي ليست واضحة، كما نحن اعتدنا رؤيتها في أفلام الخيال العلمي".

قام مستخدمو "إنستغرام" بإدراج جميع الخيارات الممكنة لظهور الخواتم في سهوب بورياتيا. وهي كما يلي :"سائق جرار مخمور مع محراث صنع دوائر"، "كان أسلافنا هم من رقصوا رقص (إكسور) القومي، "رسالة إلى الفضاء" وغيرها.

وقال الباحث في معهد المغول والتبت والبوذا لدى أكاديمية العلوم الروسية، نيقولاي إيمينوخويف:" كان في تلك المنطقة أيام العصر السوفيتي مطار ترابي لعشاق القفز بالمظلات. وقد تكون الخواتم المتساوية الضخمة آثارا لعلامات شكّلها المظليون لدقة الهبوط.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا