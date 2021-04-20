فيديو مذهل يُظهر أول رحلة تاريخية لمروحية ناسا على المريخ!

أصدر مسؤولو ناسا أول لقطات لمروحية "إنجينيوتي" وهي تحلق فوق سطح المريخ، في أول رحلة يتم التحكم فيها بواسطة مركبة على كوكب آخر.

وأُرسل المقطع المختصر إلى الأرض بعد فترة وجيزة من حصول ناسا على تأكيد بأن الطائر الدوّار من خارج هذا العالم نجح في التحليق.

ويمكن رؤية المروحية وهي تحوم على ارتفاع 10 أقدام فوق سطح المريخ لمدة 30 ثانية تقريبا.

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وقالت ناسا إن رحلة "إنجينيوتي" الأولى تفتح الباب لمزيد من الاستكشاف الجوي للكوكب الأحمر. وسترسل الوكالة المركبة لمزيد من الرحلات الجوية قبل انتهاء مهمتها - ويأمل العلماء "دفعها إلى أقصى حد"، على حد تعبير قائدة الفريق ميمي أونغ.

وفي الفيديو، يمكن رؤية "إنجينيوتي" وهي تبدأ في تدوير شفراتها، وجعلها تصل إلى السرعة الكاملة (خمس مرات أسرع من مروحية الأرض الدوارة)، ثم ترفع نفسها 3 أمتار (10 أقدام) فوق سطح المريخ. وبعد ذلك، تحوم، وتدور حول "بيرسيفيرانس"، وتخفض بلطف مرة أخرى في الغبار.

وقالت أونغ وفريقها إن الرحلة القصيرة تطابق محاكاة ما قبل الرحلة مع T.

وقال الطيار هافارد غريب خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات من الرحلة المبرمجة مسبقا على بعد 173 مليون ميل: "فعلت ذلك تماما. من كل ما رأيناه حتى الآن، كانت رحلة خالية من العيوب".

وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "ما فعله فريق "إنجينيوتي" هو تحريرنا من السطح الآن إلى الأبد في استكشاف الكواكب. يمكننا الآن الجمع بين مسار القيادة على السطح وأخذ عينات من السطح، والقيام بالاستطلاع وحتى التجارب العلمية على الأماكن التي يتعذر الوصول إليها للعربة الجوالة".

المصدر: نيويورك بوست