بريطانيا تسلّح غواصاتها النووية بطوربيدات جديدة شديدة التدمير

أعلنت الخدمة الصحفية لسلاح البحرية الملكي البريطاني أن غواصات Astute النووية الصاروخية التابعة لسلاح البحرية في البلاد ستحصل على طوربيدات قتالية جديدة.

وذكر موقع Navy Recognition أن "غواصة Audacious النووية البريطانية من نوع Astute أجرت مؤخرا عمليات إطلاق لطوربيدات Spearfish المعدلة من نسخة Mod-1 في مياه جزر الباهاما".

وأشار الموقع إلى "أن عمليات إطلاق هذه الطوربيدات أتت ضمن مرحلة الاختبارات النهائية لهذه الأسلحة، وخلالها تم التحقق من قدرات الطوربيدات على العمل في أقصى عمق ممكن لها، واختبار قدرات توجيهها في ظروق التشويش المعادي".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جميع غواصات Astute التابعة لسلاح البحرية البريطاني من المفترض أن تتسلح بطوربيدات Spearfish المعدلة بنسخها الجديدة، كما يفترض أن تسلّح بريطانيا جميع غواصاتها القتالية بهذه الطوربيدات مع حلول عام 2025.

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وتمتلك غواصات Astute البريطانية 6 منصات إطلاق لطوربيدات Spearfish من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "توماهوك" المجنحة، إضافة لمنصات لإطلاق الألغام البحرية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في فبراير العام الجاري أن نسخ Mod-1 الجديدة من طوربيدات Spearfish ستستخدم أيضا في منظومات تسليح غواصات Trafalgar التابعة لسلاح بحريتها.

المصدر: سلاح روسيا