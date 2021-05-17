الجيش الروسي يزوّد بقناع مدرع واق من الغازات

يعمل العلماء الروس على تصميم قناع مستقبلي يقي أجهزة تنفس الأفراد من المواد الضارة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وينحصر الفارق الرئيس بين القناع الواقي الكلاسيكي والقناع المستقبلي في أن العلماء الروس تخلوا عن المطاط المزعج في تصميم القناع الواقي الكلاسيكي وستحل محله فلترات سيتم تركيبها في خوذة مدرعة يرتديها الجندي.

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وقد أطلقت على الجهاز الواقي الجديد تسمية "كا إس زي غي" (الوسيلة المركبة لوقاية الرأس).

ويتكون الجهاز الواقي الجديد من قناع التنفس الذي يشبه الأقنعة التي يستخدمها الطيارون بفلترين على جانبيه.

ويتم تركيب القناع في الخوذة المدرعة النظامية التي تدخل تشكيلة بزة "راتنيك" للجندي الروسي وتضاف إليه نظارة تقي العينين.

ويتوزع المرشحان مع الكربون النشيط على خدي الجندي. ويضم الجهاز الواقي كذلك مروحيتين صغيرتين تخلقان الضغط الزائد داخل الخوذة.

ويقوم نظام وقاية العربة القتالية من الغازات والمواد البيولوجية على المبدأ نفسه حيث يمنع الغطاء المدرع الهواء الخارجي من دخول العربة والتأثير على أفرادها.

وقد أظهرت الاختبارات أن الجهاز الواقي الجديد يسبب إزعاجا أقل بكثير، مقارنة بالقناع اللاسيكي الواقي من الغاز.

أما المرشحات الداخلية فيمكن استبدالها بدون استبدال الخوذة المدرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا