الدفاع الروسية تتسلم دفعة أولى من المدافع ذاتية الحركة المطوّرة

تسلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة أولى من مدافع "2 إس 3 إم أكاتسيا" المطورة.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن تعديلات طرأت على تصميم المدفع ووسائل اتصاله وأجهزته الأوتوماتيكية. واستكملت في المدفع ذاتي الحركة قطع الغيار كلها والأدوات والتجهيزات الكاملة.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن المدفع حصل على نظام مطور لقيادة وتوجيه النيران. وقد ازدادت إلى حد بعيد قوته النارية وانخفضت احتمالات توجيه النيران الجوابية إليه وذلك بفضل تزويده بأجهزة رقمية ونظام الملاحة الفضائية "غلوناس".

وبلغ المدى الأقصى لرماية المدفع باستخدام الذخائر النفاثة 20.5 كيلومتر. ويمكن أن يستخدم كذلك ذخائر فائقة الدقة يتم توجيهها بالليزر.

وبلغت سرعته القصوى في الطريق المعدة 60 كلم/ساعة. ويزن المدفع 27 طنا. أما طاقمه فيضم 4 أفراد.

يذكر أن مدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم دخل الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1971 وشارك في الحرب الأفغانية والحرب العراقية الإيرانية. ويستخدمه الآن الجيش العربي السوري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا