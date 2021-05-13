روسيا تكشف عن قطار مسيّر يعمل بالوسادة المغناطيسية

سيتم في أغسطس المقبل الكشف عن أول نموذج في روسيا للقطار العامل بالوسادة المغناطيسية.

أعلن ذلك ناطق باسم معهد موسكو للمعدات الحرارية في حديث أدلى به يوم 13 مايو لوكالة "تاس" الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لتأسيس المعهد.

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وقال الناطق إن معهده سيكشف في أغسطس المقبل عن نموذج قطار يطبق تكنولوجيا السير فوق الوسادة المغناطيسية، مشيرا إلى أن تلك التكنولوجيا الابتكارية تستخدم في روسيا لأول مرة.

وأضاف أن العمل على إنشاء مونوريل معلق (سكة حديد ذات قضيب واحد) في موسكو حيث سيسير القطار على وشك الاختتام.

يذكر أن كبير المصممين في معهد المعدات الحرارية والعضو في أكاديمية العلوم، يوري سولومونوف، كان قد صرح في فبراير الماضي لوكالة "تاس" الروسية أن معهده صمم القطار السائر بالوسادة المغناطيسية وهناك نماذج منه، بما فيها نموذج مسير ذاتي القيادة. وقال إن العام الجاري سيشهد اختبارات القطار الجديد وفي حال نجاحها سيتُخذ قرار بإنتاج القطار على دفعات.

يذكر أن معهد موسكو للمعدات الحرارية يعتبر فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وسبق له أن صمم صواريخ "يارس" و"توبول - إم" و"بولافا" الباليستية الاستراتيجية العابرة للقارات.

المصدر: تاس