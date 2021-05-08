مصر.. خروج عربة قطار عن القضبان بالعياط دون وقوع إصابات (صور + فيديو)

شهدت مدينة العياط المصرية مساء يوم السبت حادث خروج قطار القاهرة أسوان رقم 1014 المتجه إلى الصعيد عن القضبان، دون أن يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وقال شهود عيان إن العناية الإلهية أنقذت ركاب القطار لأنه لم يكن يسير بسرعة عالية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رجال السكك الحديدية يقومون بفصل العربة التي خرجت عن القضبان لإعادة تسيير القطار مرة أخرى.

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه جار فصل عربات القطار رقم 1014 بخط "القاهرة أسوان"، عن العربة الخارجة عن مسارها من على القضبان لتسهيل عملية إعادة مسار القطار، لافتا إلى أنه تم إبلاغ المراقبة المركزية من قبل قائد القطار لاستدعاء أوناش الرفع وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، والعمل على عودة حركة القطارات على الوجه القبلي لطبيعتها.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إن حركة القطارات على خطوط الصعيد ستعود خلال ساعات، منوها إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأوضح أن الرحلات متوقفة لحين تصحيح مسار قطار العياط، وإصلاح عطل قطار الفيوم.

يتبع..