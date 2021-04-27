روسيا تطوّر دفعة من الغواصات والسفن القتالية لأسطولها البحري

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن بلاده تتحضر للبدء بتطوير دفعة جديدة من الغواصات والسفن القتالية لدعم الأساطيل التابعة لجيشها.

وأشار المصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى"أن بلاده تخطط للبدء بتطوير سفينتين وأربع غواصات لصالح الجيش، منها غواصتان من نوع Borei-A سيتم تطويرهما في مصنع سيفماش في إطار المشروع الحكومي الروسي 955/955А، ومن المفترض تسليمهما للأسطول الحربي البحري الروسي عامي 2026 و2027".

أما الغواصتان الثالثة والرابعة تبعا للمصدر فستكونان من نوع "فارشافيانكا"، تعملان بالديزل والكهرباء، وسيتم تخصيصهما لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، ومن المفترض أن تطور هاتين الغواصتين في "أحواض السفن الأميرالية" الروسية، ويتم تسليمهما لجيش البلاد عام 2025.

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وبالنسبة للسفينتين الحربيتين الجديدتين فإن مصنع "آمور" الروسي لبناء السفن سيبدأ العمل على تصنيعهما في التاسع من مايو القادم، وستطوران ضمن عقود موقعة مع وزارة الدفاع الروسية في إطار المشروعين الحكوميين رقم 20380 و20385.

المصدر: سلاح روسيا