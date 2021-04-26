صحيفة أمريكية تقيّم تكنولوجيا روسية لزرع حقول ألغام جوية

قامت صحيفة The National Interest الأمريكية بتحليل إمكانات الدرونات الانتحارية الروسية صغيرة الحجم التي لا يمكن استخدامها لتدمير الأهداف الأرضية فحسب بل ولمكافحة الدرونات المعادية.

وتوصلت إلى استنتاج مفاده بأن درونات انتحارية مثل درون "لانتسيت" الانتحاري الروسي قد تستخدم لزرع حقول ألغام جوية.

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وقالت الصحيفة إن درون "لانتسيت" أسطواني الشكل يمتلك أربعة أجنحة قابلة للطي على شكل حرف X ومروحة كهربائية ذات شفرتين ووحدة مستشعرات متوزعة في مقدمة الطائرة المسيرة. ويتم إطلاق الدرون بواسطة منجنيق أرضي بسيط التصميم. ويمكنه التحليق بسرعة 180 ميل في الساعة.

وأشار كاتب مقال نشرته الصحيفة إلى أن الدرون بمقدوره أن يهاجم الهدف حسب إحداثيات يقدمها اليه مشغّله وينفذ كل الأوامر الواردة منه. أما صورة الفيديو التي يرسلها الدرون إلى مشغّله فتساعده في إدخال تعديلات في مساره ليدمر هدفا محلقا في الجو أو يرد على الأوضاع المتغيرة في ميدان القتال. وفي ختام تحليقه يشن الدرون الحائم في الجو هجوما على الهدف بسرعة 180 ميل في الساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدرون لا يتعرض لتأثير أشعة الليزر. كما أشارت إلى أن درونات " لانتسيت" الحائمة الروسية تعد أرخص من الذخائر الحائمة الغربية وحتى أرخص من قذائف المدفعية الذكية الموجهة ليزريا.

لكن الروس وجدوا، حسب الصحيفة استخداما جديدا للدرون الحائم الانتحاري بحيث يزرع مجموعة من الدرونات الانتحارية "حقلا للألغام" في الجو.

واخترع المهندسون الروس تكنولوجيا خاصة بزرع تلك الألغام الجوية لمنع الطائرات المسيرة المعادية من التقدم ومهاجمة الأهداف الصديقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا