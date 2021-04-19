منظومة لتفخيخ الجو ضد الطائرات المسيرة: كيف تحمي "لانتسيت" السماء؟

تحت العنوان أعلاه، أوجز إيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا"، رأي خبير في علوم الصواريخ والمدفعية حول أحدث منجزات "روستيخ" لمكافحة الطائرات المسيرة.

وجاء في المقال: جرى الحديث على القناة التلفزيونية الأولى "Russia-1" عن أن روسيا طورت واختبرت- لأول مرة في العالم - نظام تفخيخ الجو ضد الطائرات المسيرة. دار الحديث عن منظومة "لانتسيت"، التي، وفقا لمطوريها، يمكنها البقاء في الهواء عشرات الساعات.

حول ذلك، جرى اللقاء مع نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية قسطنطين سيفكوف، فقال:

نعم، تم عرض "الذخيرة المتسكعة". لكن هناك ذخائر مضادة للرادارات موجودة، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وبريطانيا.

إذن ما هي خصوصية سلاحنا؟

لا شيء خاصا فيه. بالفعل، يمكن لمثل هذه الذخيرة أن تبقى في الهواء فترة طويلة في وضع "الاستعداد". في الواقع، عند السرعة المنخفضة، تحلق على طول مسار معين في المنطقة المحددة لها. ولديها نظام كشف الهدف.

ويمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كم في الساعة. وهي، في الواقع، درونات طائرة تحافظ على اتصال مستمر مع مركز التحكم باستخدام قناة بصرية، ولديها القدرة على إطلاق النار على الطائرات المسيرة. مداها ليس سيئا، فهو يصل إلى 40 كيلومترا؛ ووزنها الطبيعي يصل حتى 12 كيلوغراما.

الجديد، ربما أن مثل هذا الشيء لم يتم استخدامه ضد الطائرات المسيرة من قبل، ولكن تم استخدامه ضد محطات الرادار. بالعفل، يدخل هذا الجهاز الطائر في وضع التسكع ويعمل في وضع الاستعداد. وبمجرد أن يلتقط عمل رادار، يسارع إلى تدميره. وهنا، من حيث المبدأ، يجري الشيء نفسه، إنما يتم توجيه الضربة ليس على هدف أرضي، بل ضد هدف جوي.

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