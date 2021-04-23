أي الألوان تستخدمها المقاتلات الروسية لتمويهها؟

تمنح المقاتلات الروسية ألوان زخارف مموهة متنوعة وذلك حسب مهامها ووفقا لتبعيتها لهذا الصنف الجوي أو ذاك.

ويتم تصميم الألوان والزخارف للطائرات الحربية من قبل مكاتب التصاميم التي تعطي لكل لون مموه وزخرفة مموهة مغزى وهدفا.

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وقد تم تصميم تمويه خاص للمقاتلات البحرية التي تشكل أساس المقاتلات التابعة لحاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" والتي اكتسبت لونا رماديا قاتما يمنع العدو من الاكتشاف البصري للطائرات على خلفية مياه البحر. وبين تلك المقاتلات "ميغ – 29 كا" و"سو- 30 إس -إم".

فيما يتعلق بالطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية يتم تمويهها بـ3 أنواع من اللون الأزرق السماوي وبينها مقاتلات "سو-35" متعددة المهام والقاذفات المقاتلة "سو-30 إس إم" وطائرات التدريب والقتال "ياك – 130". والغاية من هذا التمويه تعقيد البحث البصري عن الطائرة على خلفية السماء في المعركة الجوية.

فيما يتعلق بمقاتلات "سو- 57" للجيل الخامس وبعض مقاتلات "سو-35" فإنها تموّه عن طريق استخدام أشكل هندسية مختلفة على جناحي المقاتلة من شأنها ليس إخفاء الطائرة بل تضليل العدو ومنعه من قياس المسافة الحقيقية بينه وبين الطائرة وعرقلة التصويب عند استخدام مدفع جوي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا