خطط روسية لتحويل مقاتلة "سو - 57" إلى حاملة طائرات فريدة

أفاد مصدر في الصناعة الجوية الروسية بأن طائرات الجيل الخامس المقاتلة الروسية من طراز "سو – 57" سيجري إدخال تعديل عليها لتتحكم بمجموعة من الطائرات الصغيرة المسيرة.

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وذكر المصدر أن الطائرات المسيرة الصغيرة متعددة الأغراض ستحملها مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو - 57" داخل هيكلها وخارجه.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن المصدر أن تطوير المعدات والبرامج الخاصة على متن الطائرة المقاتلة الروسية بدأ بالفعل، لافتا إلى أنه "يجري أيضًا تشييد منصة للاختبار الأرضي لنظام تفاعل الطائرات المسيرة مع الحاملة المقاتلة، وفيما بينها في وقت متزامن باستخدام نظام محاكاة شبه طبيعية".

وأوضح المصدر أن المقاتلة الواحدة من "سو – 57" ستكون قادرة على حمل "أكثر من 12 طائرة استطلاع وقتال صغيرة، بالإضافة إلى أجهزة الحرب الإلكترونية في المقصورة الداخلية لجسم الطائرة".

وكشف المصدر أيضا أن "الأجهزة التي تدخل في إطار مفهوم الاستخدام الجماعي ستتفاعل عبر قنوات اتصال آمنة مع كل من المجمع الموجود على متن الطائرة الحاملة وفيما بينها".

ومن المفترض أن تقوم مقاتلة الجيل الخامس الروسية باطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة، على سبيل المثال، قبل الدخول إلى منطقة عمليات نظام دفاع جوي معادي.

وستشوش الطائرات الصغيرة المسيرة بدون طيار على رادارات النظام المعادي، وتثقل عمل قنواته كأهداف وهمية، وهي ستهاجم أيضا مباشرة الأنظمة المضادة للطائرات كأسلحة جوية عالية الدقة.

ولم يذكر المصدر نوعية الطائرات المسيرة المخطط استخدامها في المقاتلة "سو-57".

وكان مصدر في الصناعات الدفاعية الروسية قد صرّح قبل ذلك بأن مصنعا للقوات الجوية يجري تشييده للطائرات المسيرة متعددة الأغراض، مشيرا إلى أن مثل هذه الطائرات النفاثة المسيرة سيجري إطلاقها في سرب من طائرة حاملة، بهدف تدمير الدفاعات الجوية للعدو أو شن حرب إلكترونية.

وأوضح المصدر أن الطائرات المسيرة هذه، ستكون صغيرة ومصممة في شكل صاروخ مجنح، يبلغ طوله 1.5 متر، ويصل طول جناحه إلى 1.2 متر، وتصل سرعته إلى 700 كيلو متر في الساعة، وسيزود برأس حربي يبلغ وزن كتلته 7 كيلوغرامات.

المصدر: نوفوستي