صحيفة أمريكية: الدرونات تعزّز التفوق الروسي في القطب الشمالي

أدهش درون " زالا 421 - 08 إم" الروسي محللا عسكريا في مجلة The National Interest الأمريكية بقدرته على أداء مهامه حتى في ظروف المناخ السيئ لمنطقة القطب الشمالي.

وجاء في مقال نشرته المجلة أن الدورون بمقدوره التحليق خلال ساعة واحدة ونصف الساعة في ظروف درجة الحرارة 52 درجة مئوية تحت الصفر.

إقرأ المزيد

مع ذلك فإن العسكريين الروس يقومون بقيادته والرصد البصري والحراري من مراكز القيادة الدافئة.

وِأبرزت الصحيفة ميزات أخرى للدرون الروسي الواعد وبينها الوزن الخفيف ونظام القيادة الحديث.

ويكون الدرون على اتصال دائم بالوحدات البرية ويرسل إليها معلومات الاستطلاع ويحلل حالة الأرض والمنطقة، الأمر الذي يرفع إلى حد بعيد جاهزية الجيش الروسي في منطقة القطب الشمالي.

خرجت الصحيفة باستنتاج مفاده بأن درونات مثل " زالا 421 - 08 إم" تتيح لروسيا فرصة لتعزيز تفوقها في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن درون "زالا 421 – 08 إم " تم تصميمه في شركة "كلاشينكوف" الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا