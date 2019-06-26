شاهد.. "كلاشينكوف" تبتكر أول درون انتحاري في روسيا

قامت شركة "كلاشينكوف" الروسية بتصميم أول درون حائم انتحاري في روسيا من طراز "لانتسيت".

وصرح مدير عام الشركة، فلاديمير دميترييف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن الدرون الحائم الانتحاري يكون على اتصال دائم مع مشغله حتى ضربه هدفه المعين.

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وأضاف أن الدرون الانتحاري الذي يعتبر حلقة في سلسلة الدرونات "زالا لانتسيت" يعرض لأول مرة في روسيا.

هذا وكان مدير عام شركة "روستيخ" التي تعد شركة "كلاشينكوف" فرعا لها، سيرغي تشيميزوف، قد أعلن في وقت سابق أن أسطول الدرونات "زالا لانتسيت" يضم أسرة من الدرونات الذكية، بما فيها درون الاستطلاع ودرون الاتصال ودرون الملاحة والدرون الضارب فائق الدقة.

واستطرد قائلا إن أسرة الدرونات قادرة في ظروف القتال الحديث على توجيه ضربات إلى الأهداف الجوية والبرية والبحرية، كونها لا تحتاج إلى بنية تحتية برية أو بحرية. وتتفوق بفعاليتها عن مثيلاتها الأجنبية. وبسعرها المنافس.

المصدر: نوفوستي