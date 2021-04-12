بالفيديو.. كوريا الجنوبية تكشف عن مقاتلة قومية من جيل 4++

كشفت كوريا الجنوبية عن نموذج اختبار لأول طائرة حربية لها وهي مقاتلة "كا إف – 21" للجيل 4++ التي عمل الخبراء الكوريون على تصميمها طيلة أعوام كاملة.

وقد أقيمت مراسم تقديم أول مقاتلة كورية جنوبية يوم 9 أبريل في ساتشخون بجنوب كوريا الجنوبية.

يذكر أن مشروع تصنيع مقاتلة "كا إف – 21" (بورامه) انطلق في يناير عام 2016 تحت إشراف وكالة البرامج والمشتريات الدفاعية الكورية الجنوبية DAFA وبلغت موازنة المشروع 16.6 مليار دولار قد أنفقت 8.6 مليار دولار لتصميم الطائرة الحربية.

وساهمت في المشروع أندونيسيا التي تولت تحمل 20% من نفقاته وستحصل مقابل ذلك، حسب الاتفاقية الموقعة مع كوريا الجنوبية، على نسخة جاهزة من المقاتلة والحق بإنتاج 50 مقاتلة لتخدم في سلاح الجو الإندونيسي.

وكان يفترض أولا أن تصمم كوريا الجنوبية مقاتلة الجيل الخامس. لكن الولايات المتحدة رفضت تسليم التكنولوجيات المناسبة للجيل الخامس.

إلا أن المقاتلة الكورية الجنوبية تمتلك بعض تكنولوجيات "ستيلز" للتخفي عن الرادارات.

وبلغ طول المقاتلة 16.9متر، عرضها 4.7 متر، باع جناحيها 11.2متر، الوزن الأقصى للإقلاع 25600 كيلوغرام، الحمولة المفيدة التي تحملها 7700 كيلوغرام، والسرعة القصوى 2200 كيلومتر في الساعة، مدى العمل 2900 كيلومتر.

ومن شأن المقاتلة الكورية الجنوبية أن تحل مكان مقاتلتي "إف – 4" و"إف – 5" القديمتين الأمريكيتين في سلاح الجو الكوري الجنوبي.

يذكر أن 40 مقاتلة من طراز "كا إف – 21"( بورامه) يتوقع أن تدخل تشكيلة سلاح الجو الكوري الجنوبي بحلول عام 2028 ليزداد عددها بحلول عام 2032 حتى 120 طائرة حربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا