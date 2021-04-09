علماء بطرسبورغ يبتكرون جهازا منزليا صغيرا يقيس كمية الأجسام المضادة في جسم الإنسان

ابتكر العلماء في جامعة بطرسبورغ الروسية القومية للبحوث العلمية جهازا صغيرا فريدا من نوعه سيستخدم لتحديد الأجسام المضادة لـ"كوفيد – 19".

وقال مساعد الأستاذ د. قسطنطين نيقولايف، بصفته مصمما للجهاز، لم تكن للجهاز بداية أية علاقة بالفيروس التاجي، فقد كان مخصصا لتحديد إصابة الإنسان بأمراض مختلفة.

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ويقوم الجهاز بتحليل ما تتضمنه محتويات السوائل البيولوجية للإنسان وينبّه صاحبه في حال يفوق مستوى محتوياتها في الدم والبول واللعاب.

وكانت الغاية من تصميم الجهاز أولا تحديد علامات إصابة الإنسان بمرض الفشل الكلوي.

ويعتبر مبدأ عمل الجهاز بسيطا للغاية حيث توضع قطرة من الدم أو البول أو اللعاب على شريط اختبار، ثم يُدخل الشريط في الجهاز الصغير الذي يعمل كما يعمل جهاز قياس السكر في دم شخص أصابه مرض السكري. وبعدها يقوم الجهاز بتحديد مكونات السائل. وإذا زادت نسبة البوتاسيوم، أو الصوديوم، أو الكالسيوم، أو حمض البوليك، أو الكرياتينين ينبّه الجهاز صاحبه بذلك.

فما علاقة الفيروس التاجي بالجهاز؟

يعتبر الجهاز في حقيقة الأمر نظاما متعدد المهام. وقد تكون شرائطه حساسة للإصابة بأمراض مختلفة، بما فيها "كوفيد – 19"

وقرر علماء الجامعة الربط بين مشروعهم ومرض "كوفيد – 19" منذ نصف العام وأحرزوا نجاحات ملموسة.

ويعتقد د. نيقولايف أن الجهاز لن يتعلم في المستقبل التعرف على الفيروس التاجي فحسب بل ويقيس كمية الأجسام المضادة في جسم الإنسان.

وقد أيدت المؤسسة الروسية للبحوث العلمية الأساسية تصميم علماء بطرسبورغ .ويرى د. نيقولايف أن الجهاز سيباع في الصيدليات بسعر يتراوح بين 3000 و5000 روبل (نحو 70 دولارا). أما شريط الاختبار فسيكلف من يشتريه نصف روبل فقط. ويمكن مقارنة حجم الجهاز بحجم هاتف ذكي عادي. ولن يتم استبدال المحلل الذي يعالج مكونات السائل البيولوجي. أما شرائط الاختبار الرخيصة فتستبدل بشرائط جديدة إذا اقتضى الأمر.

المصدر: نوفوستي