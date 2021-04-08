روسيا تختبر إحدى أشهر سفنها القتالية بعد تحديثها

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع عن بدء الاختبارات لسفينة "لادني" التي تم الانتهاء من إصلاحها وتحديث معدلاتها مؤخرا.

وقال بيان صادر عن الخدمة "غادرت السفينة منطقة سيفاستوبل متجهة إلى أحد ميادين التدريب البحرية الروسية، حيث ستخضع لعمليات اختبار للتحقق من قدراتها وآلية عملها بعد أن خضعت لعمليات إصلاح وتحديث للمعدات".

وأضاف البيان "في البحر سيتعين على الطاقم إجراء اختبارات شاملة لآلية عمل معدات السفينة ومكوناتها، واختبار منظومات الطاقة ومنظومات التسليح فيها، كما سيتم اختبار قدراتها على العمل في مختلف ظروف الإبحار.. وبعد الانتهاء من الاختبارت ستعود السفينة إلى قواعدها، وسيتم التحضير لتسليمها لقوات أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي".

وكانت روسيا قد طورت هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 1135، وأدخلتها الخدمة في الأسطول الحربي للبلاد عام 1981، وعام 2016 أخرجتها عن الخدمة مؤقتا لإخضاعها لعمليات إصلاح وتحديث للمعدات.

ويبلغ طول هذه السفينة 123 مترا، وعرضها 14.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3200 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 32 عقدة بحرية، ونقل 197 شخصا، وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل في كل مهمة.

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وسلحت بمنظومات URPK-5 "Rastrub" الصاروخية، ومدفعي АК-726 من عيار 76.2 ملم، ومنظومات Osa-MA-2 الصاروخية للدفاع الجوي، ومنظومات لإطلاق الألغام والقنابل البحرية، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا