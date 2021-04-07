الدفاع الروسية تكشف عن مدرعة جديدة متحكم فيها عن بعد

كشفت وزارة الدفاع الروسية في ميدان "كوبينكا" للتجارب العسكرية بضواحي موسكو، عن المدرعة الجديدة "بي تي إر – بي إم" المتحكم فيها عن بعد.

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وتم نصبها على منصة ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر -82".

وحضر نائب وزير الدفاع الروسي، اليكسي كريفوروتشكو، مراسم الكشف عن هذا "الروبوت" العسكري الجديد الذي تولت تصنيعه كل من شركتي " فويني بروميشلني كومبانيا" و"أوروجيني ماستيرسكي"، ورافقه مصمما الروبوت العسكري، ألكسندر كراسوفسكي ودميتري غالكين.

ثم شهد ميدان التجارب "كوبينكا" الرمايات بالذخائر الحية حيث أطلق الروبوت النيران من مدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيكي والرشاش عيار 7.62 ملم.

وأطلقت النار، أثناء الحركة وعند توقفات قصيرة، على مختلف الأهداف، بما فيها أهداف متحركة، ومن مسافة 1500 متر. ودمر الروبوت كل هدف بطلقة واحدة.

وقال المصمم العسكري، ألكسندر كراسنيتسكي، إن الروبوت يختلف عن سابقاته ومثيلاته. وقد ازدادت إلى حد بعيد زاوية توجيه المدفع عموديا وأفقيا.

ويمكن أن يعمل الروبوت (المدرعة) حتى في حال انقطاع الكهرباء عنه. ولديه نظام حديث خاص بقيادة النيران يسمح له بإطلاق النيران ليلا ونهارا وفي أي طقس. وقد تم تعزيز قدرته المضادة للدبابات عن طريق تزويده بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا