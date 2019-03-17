بيلاروس تكشف عن روبوت عسكري في معرض "ميلاكس-2019"

يكشف معرض "ميلاكس-2019" العسكري الذي يقام في مينسك البيلاروسية عن روبوت "برسيرك" العسكري الجديد، من تصنيع جمهورية بيلاروس.

وعرض نموذج الروبوت التجريبي، في 3 يوليو 2018، في الاستعراض العسكري الذي أقيم في عاصمة بيلاروس مينسك، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في البلاد.

وقال المحللون العسكريون إن الروبوت بمقدوره تدمير الأهداف البرية والجوية على حد سواء، بما في ذلك القوة البشرية والمدرعات الخفيفة وذلك على مسافة 1000 متر وبدقة فائقة.

وتم تزويد الروبوت برشاشي "غي شا غي" الرباعيين عيار 7.62 ملم، بسرعة رمي 6000 طلقة في الدقيقة.

ويتزود الروبوت بمحطة إلكترونية بصرية تضم أيضا جهاز رؤية ليلية، بوسعها اكتشاف الطائرات من دون طيار على مدى 3 كيلومترات، والمروحيات على مدى 10 كيلومترات ليلا ونهارا.

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ونصب الروبوت على منصة مجنزرة، ما يمكنه من اجتياز الخنادق والصعود إلى المرتفعات والنزول من المنحدرات المختلفة. ويمكن أن ينصب عليها كذلك قاذف قنابل وحتى مدفع مضاد للطائرات.

ويتم التحكم في الروبوت لاسلكيا على مدى كيلومترين و5 كيلومترات في حال كانت الأرض مستوية.

وقامت شركة "التكنولوجيا الجديدة" البيلاروسية بتصميم وتصنيع الروبوت، وتعتزم في المستقبل جعله قادرا على رصد الأهداف والتعرف عليها أوتوماتيكيا.

المصدر: سلاح روسيا