نشر فيديو لتجربة روبوت عسكري روسي جديد

نشرت مؤسسة البحوث العلمية الروسية الواعدة فيديو يظهر اختبار روبوت "ماركر" العسكري المستقبلي الروسي.

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ويعد "ماركر" عربة مجنزرة مسلحة برشاش "كلاشينكوف" وصواريخ موجهة مضادة للدبابات. وبمقدور العربة أن تعمل بمساعدة جندي يزودها بمعلومات الهدف الواردة من جهاز تسديد سلاحه الشخصي. كما يمكن التحكم في الروبوت عن بعد.

وقال مصدر في المؤسسة إن عملية تطوير الروبوتات العسكرية تجري عن طريق رفع قدرتها على تنفيذ مهام بشكل مستقل، ومن خلال الحد من دور مشغلها وتحكمه فيها.

يذكر أن "ماركر" هو منصة متعددة المهام ذات بنية معلوماتية مفتوحة مخصصة لاستعراض التكنولوجيا، يمكن أن تضم وحدات قتالية مختلفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا