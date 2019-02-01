روسيا تستعرض أحدث روبوتاتها العسكرية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية منذ مدة شريط فيديو استعرضت فيه بعض الروبوتات العسكرية التي دخلت الخدمة في جيش البلاد.

ومن أبرز هذه الآليات روبوت "أوران-6" المخصص لإزالة الألغام، والمزود بعربة مجنزرة قادرة على اكتشاف العبوات المتفجرة والذخائر والتخلص منها.

وزودت هذه الروبوتات أيضا بتقنيات متطورة تسمح بالتحكم بها عن بعد، وأجهزة تشويش لمنع تفجير الألغام من قبل العدو لاسلكيا، بالإضافة إلى كاميرات خاصة لتصوير ساحات المعارك ومواقع العدو.

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كما ظهرت في الفيديو روبوتات صغيرة مخصصة لتصوير مواقع العدو وإطلاق النار عليه، يمكن استخدامها في حرب المدن، وآليات لنصب الجسور المتحركة في الأنهار والمسطحات المائية، وعربات للاتصال والتشويش الإلكتروني.

المصدر: سلاح روسيا