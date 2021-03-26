أسطول البحر الأسود يحصل على "صائد طوربيدات" جديد

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن انضمام زورق عسكري حديث لأسطول البحر الأسود التابع لجيش البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "خلال احتفالية رسمية أجريت مؤخرا في قاعدة نوفوروسيسك البحرية العسكرية، تسلم أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي الزورق (TL-2195)، أول زورق تم تطويره في إطار المشروع الحكومي 1388-N3".

وأضاف البيان "هذا الزورق طور في حوض سوكولوفسكي الروسي لبناء السفن، في إطار عقود وقعت مع وزارة الدفاع الروسية عام 2015، وفي إطار المشروع 1388-N3، وكان من المفترض أن يتم تسليمه مع قارب آخر من نفس النوع ما بين عامي 2018 و2019، لكن العملية أجلت لعدة أسباب حينها.. الزورق أنزل لأول مرة إلى المياه في 9 أكتوبر 2019، وفي منتصف العام الذي يليه انتقل إلى قاعدة نوفوروسيسك العسكرية الروسية ليخضع لعدة مراحل من الاختبارات".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن " TL-2195" صمم ليكون قادرا على اكتشاف الطوربيدات التدريبية التي تم استخدامها في المهمات التمرينية للجيش الروسي، وانتشالها من الماء أو قطرها إلى القواعد العسكرية، أو تدميرها في المياه.

ويمكن لهذا القارب العمل بعيدا عن قواعد انطلاقه في مهمات تصل مدتها إلى 10 أيام دون الحاجة إلى التزود بالمؤن والوقود، أما طاقمه الأساسي فيتكون من 14 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا