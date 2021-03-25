فرقاطة روسية تصل بحر بارنتس لاختبار صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية

وصلت فرقاطة "الأميرال" غورشكوف" الروسية بحر بارنتس حيث تجري تدريبات وتختبر صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

وقال ناطق باسم الأسطول الشمالي الروسي إن البحارة العسكريين سيتدربون على إجراء الرمايات بالذخائر الحية على الأهداف البحرية التدريبية باستخدام المدفعية والصواريخ، بما فيها صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

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يذكر أن فرقاطة "الأميرال" غورشكوف" سبق لها أن اختبرت عام 2020 صواريخ "تسيركون، في البحر الأبيض من حيث أطلقت بضعة صواريخ مضادة للسفن.

أما التدريبات الحالية فتقضي بإطلاق رشقات من الصواريخ، ما سيعقد سيناريو التدريب.

يذكر أن "الأميرال غورشكوف" هي فرقاطة أولى في أسرة السفن التابعة لمشروع 22350. وتم بناؤها في مصنع "سيفيرنايا فيرف" ببطرسبورغ. ودخلت الفرقاطة عام 2018 تشكيلة سلاح البحرية الروسية.

وتخصص الفرقاطات من هذا المشروع لمكافحة السفن والغواصات المعادية وبمقدورها توجيه ضربات صاروخية إلى مسافة تزيد عن 1500 كيلومتر.

يذكر أن صاروخ "تسيركون" قادر على إصابة أهداف بحرية وبرية على مدى أكثر من ألف كيلومتر، وتصل سرعته إلى 9 ماخ (ما يعادل نحو 11 ألف كيلومتر في الساعة). وبدأت اختبارات الصاروخ في عام 2015.

المصدر: سلاح روسيا