سلاح البحرية الروسي يستعد لاستلام غواصة قتالية حديثة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الأسطول البحري الحربي الروسي يستعد لاستلام غواصة قتالية حديثة تعمل بالديزل والكهرباء.

وقال بيان صادر عن الخدمة "طاقم الغواصة ماغادان التي تبينيها روسيا في إطار المشروع الحكومي 636.3 يخضع حاليا لتدريبات في مركز أوبنينسك التابع لسلاح البحرية في الجيش الروسي، الدورة التدريبية الحالية للطاقم من المفترض أن تختتم نهاية أبريل المقبل، وخلالها سيتدرب أفراده على التعامل مع المعدات الأساسية للغواصة لضمان اختبارها بعد أن ينتهي تطويرها".

وأضاف البيان "يتم تدريب أفراد الطاقم تبعا لبرنامج خاص يراعي التطورات الجديدة في بناء غواصات المشروع 636.3، وخلال التدريبات تستخدم أحدث المعدات التقنية".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير الغواصة المذكورة في نوفمبر 2019 لصالح قوات أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وتبعا لأحدث المعلومات فإن إنزال هذه الغواصة إلى المياه من المفترض أن يجري ضمن احتفالية رسمية في 27 مارس الجاري.

إقرأ المزيد

وتتميز الغواصات التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 بأنها غواصات متعددة المهام تعمل الديزل والكهرباء، وتتمتع بقدرات ممتازة في التخفي عن رادرات العدو.

ويبلغ طول هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، وتستطيع الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 300 متر تحت الماء، كما سلّحت بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومات صواريخ "كاليبر" الروسية.

المصدر: سلاح روسيا