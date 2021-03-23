روسيا تبني سفينة أبحاث بحرية مميّزة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يواصلون تطوير سفينة جديدة مخصصة للأبحاث البحرية.

وتبعا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "فإن الخبراء في معمل صناعة السفن التابع للمجمع الصناعي العسكري في ضواحي موسكو انتهوا مؤخرا من تجميع الهيكل الرئيسي لسفينة أبحاث بحرية يتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 23370G".

وجاء في البيان أيضا "يجري العمل حاليا على تشكيل الحجرات في المستويين الأول والثاني لهيكل السفينة وتركيب الأنظمة والمعدات الكهرباية في تلك الحجرات.. وفي يونيو 2021 من المفترض أن يرسل الهيكل إلى حوض لتجميع السفن حيث سيتم الانتهاء من تجميع السفينة بالكامل استعدادا لإنزالها إلى المياه وإخضاعها لسلسلة من الاختبارات قبل تسليمها إلى قوات الأسطول البحري في الجيش الروسي".

إقرأ المزيد

وتمتاز السفن التي تبنيها روسيا في إطار المشروع الحكومي 23370G بقدرتها على العمل كسفن أبحاث هيدروغرافية، وتنفيذ مهام الإمداد ونقل المؤن والبطائع للأساطيل، وتنفيذ مهمات صيانة السفن والمرافق البحرية المختلفة، فضلا عن أنها مجهزة بغواصات صغيرة موجهة لدراسة أعماق البحار ووضع الخرائط.

ويملك الأسطول البحري الحربي الروسي حاليا سفينتين من هذا الطراز تدعيان "ميخائيل كازانسكي" و "ألكسندر فيرسوف".

المصدر: سلاح روسيا