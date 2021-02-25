روسيا تختبر سفينة جديدة لسلاح البحرية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سيبدأون قريبا باختبار سفينة جديدة مخصصة للأسطول البحري الحربي في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا ستبدأ باختبار سفينة الدعم والإمداد العسكري Vsevolod Bobrov في أبريل المقبل، وتم اختيار الطاقم الذي سيختبرها في مياه بحر البلطيق.

وما يميز هذه السفينة تبعا للخبراء هو تصميمها الذي يساعدها على العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية والظروف الملاحية الصعبة، فضلا عن أنها مجهزة بأحدث أنظمة الملاحة والتوجيه القادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية، كما أن أنظمة الدفع فيها مزودة بمراوح مزدوجة لرفع قدرات التوجيه أثناء الإبحار، وكذلك زودت بأجهزة متطورة تمكنها من العمل كسفينة لعمليات البحث والإنقاذ ووضع الخرائط الطبوغرافية.

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وجهزت هذه السفينة برافعتين كهربائيتين يمكن لكل منهما رفع أحمال تصل أوزانها إلى 50 طنا، فضلا عن أنها تملك مساحات بأبعاد 700 متر مربع مخصصة لنقل مختلف أنواع البضائع والمؤن والذخائر العسكرية.

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ويبلغ طول Vsevolod Bobrov 95 مترا، وعرضها 22 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9500 طن، كما يمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 5000 ميل، والعمل في مهمات تستمر لـ 60 يوما.

المصدر: سلاح روسيا