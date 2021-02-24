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لأول مرة.. الكشف عن درون "أوريون" الروسي في معرض "آيدكس" في أبو ظبي

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. الكشف عن درون
Nickel nitride/Wikimedia.org
صورة أرشيفية
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كشف الوفد الروسي في معرض "آيدكس - 2021" للأسلحة في أبو ظبي عن نسخة درون "أوريون – إي" الضارب الروسي القابلة للتصدير .

وقد أتت شركة "كرونشتات" الروسية إلى أبو ظبي بنموذج مزود بأسلحته العضوية.

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وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به يوم 22 فبراير لوكالة "تاس" الروسية إن درون "أوريون" يمكن أن تنصب فيه الأسلحة والأجهزة الاستطلاعية بمختلف أنواعها. أما مركز القيادة فبإمكانه السيطرة على درون الاستطلاع والدرون الضارب على حد سواء. وأضاف أن شركته تعمل الآن على تصنيع محطة قيادة بوسعها التحكم في كافة أنواع الدرونات.

يذكر أن "أوريون" هو درون محلّق على ارتفاع منخفض تم تجميعه من قطع الغيار الروسية. وبلغ باع جناحه 16.3 متر، ووزنه عند الإقلاع 1000 كيلوغرام، الحمولة المفيدة القصوى التي ينقلها 200 كيلوغرام، ومدى عمله 300 كيلومتر، وفترة البقاء في الجو 24 ساعة.

وتتضمن أجهزة الدرون رادارا وكاميرات تلفزيونية وحرارية ومقياس المسافة الليزري.

ويمكن استخدام الدرون لاستطلاع الأهداف المعادية وتوجيه ضربات إليها في وقت واحد. أما الأسلحة التي يحملها فتضم الصواريخ الموجهة "خا – 50" والقنابل الموجهة بوزن 20 و50 كيلوغراما.

واستخدم الدرون بنجاح في سوريا حيث وجه 17 ضربة جوية بالصواريخ والقنابل إلى مواقع الإرهابيين.

المصدر: سلاح روسيا

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