شركة روسية تكشف عن تفاصيل الأسلحة التي يحملها درون "الصياد"

أجرت مجلة "روسيسكي بروميسليني كورير" الروسية مقابلة صحفية مع مدير عام شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، بوريس أوبنوسوف.

حيث تحدث عن منظومة واعدة من طراز "غروم – إي" لأسلحة الصواريخ والقنابل التي تنصب في مقاتلة "سو- 57" ودرون "الصياد" الضارب.

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وقال إن منظومة "غروم" كانت مخصصة أولا لمقاتلة "سو- 57" من الجيل الخامس. ثم أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن تلك المنظومة ستركب كذلك في درون "الصياد" الضارب الذي تقوده المقاتلة.

وأوضح ، أوبنوسوف، أن "غروم - إي" تم تصميمه على أساس صاروخ " خا - 38 إم إي" الموجه متعدد المهام. كما تم تصميمه انطلاقا من مبدأ "الأسلحة البديلة" حيث يمكن أن يحل سلاح واحد محل سلاح آخر حسب مهمة تقوم بأدائها الطائرة أو الدرون في الوقت الراهن. ويتيح هذا الأمر إمكانات غير محدودة عمليا لتجهيز الدرون بمختلف أنواع الصواريخ والقنابل، فضلا عن مختلف أنواع أنظمة التوجيه.

أما المواصفات الجوية التكتيكية العالية للدرون فتسمح له باستخدام المنظومة الضاربة من مقدمته ومؤخرته ومن جناحيه كذلك، ما يشكل منطقة دائرية تضرب كل الأهداف مهما كانت قدرتها على المناورة.

وقال مدير عام الشركة كذلك إن شركته تختبر في الوقت الراهن بنجاح قنابل "كاب – 250" الجوية الموجهة ذاتيا لمقاتلة "سو-57" وقنابل "أوباب" عيار 500 كلغ و1500 كلغ المزودة برأس ذات تقنية توجيه بصرية.

يذكر أن "الصياد" هو أول درون ضارب ثقيل في الجيش الروسي سيستخدم بالتعاون مع مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس لتوجيه ضربات إلى مختلف أنواع الأهداف البرية والجوية.

المصدر: سلاح روسيا